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تعليم

وكيل تعليم الفيوم: سد العجز بالمدارس قبل بدء العام الدراسي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:48 م
الدكتور محمد عبدالله
الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اليوم الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، إجتماع مع موجهى عموم وموجهي أوائل المديرية ، وموجهى أوائل الإدارات التعليمية ، بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام والدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية، والمتابعة وتنسيق المتابعة وإدارة التنسيق والعلاقات العامة بالمديرية.

أكد وكيل تعليم الفيوم على ضرورة سد العجز فورا بالمدارس قبل بدء العام الدراسي ، والمتابعة الفنية للموجهين منذ طابور الصباح وحتى نهاية اليوم الدراسي ورصد السلبيات ومعالجتها فورا أثناء اليوم الدراسي، وتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب بالمدرسة.

وأضاف أنه أصدر قرارا بوقف جميع الأجازات ما عدا الأجازات الوجوبية وذلك لسد العجز بالمدارس.

شدد عبدالله على ضرورة سد العجز بمدارس التربية الخاصة ، والمدارس الرسمية للغات قبل بدء العام الدراسي، مع مخاطبة إدارة التنسيق بالمديرية بخطابات الندب حتى يتم تحديد بيانات العجز والزيادة فى جميع المدارس بدقة.

كما أكد على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الإجتماعي بالمدرسة، من خلال المتابعة المستمرة طوال اليوم الدراسي، وإستقبال التلاميذ فى الصباح الباكر منذ بدء اليوم الأول للدراسة ، مع احتواء أي مشكلات قد تطرأ بالمدرسة.

وأشار أيضا إلى دور وأهمية التوجية الفني بالمدارس مؤكدا على أنه مسئول مسئولية كاملة عن مستوى التلاميذ بالمدارس التى يشرف عليها.
وكيل تعليم الفيوم: سد العجز بالمدارس قبل بدء العام الدراسي
وكيل تعليم الفيوم: سد العجز بالمدارس قبل بدء العام الدراسي
وكيل تعليم الفيوم: سد العجز بالمدارس قبل بدء العام الدراسي

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