تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في القليوبية

عقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك عقب الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك لإنشاء إدارة على نفس النسق بديوان عام المحافظة.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن هذا التقسيم يهدف إلى المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ووضع آليات وبرامج تنفيذها ومؤشرات أدائها ومتابعة إنجازها، والتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.



وكلف المحافظ كافة الإدارات المعنية بالقرار بعمل بمقترح تطوير أو استحداث للإدارة التابعه لها في ضوء المهام التي تقوم بها الإدارة فعليا والإمكانيات المادية والبشرية الموجودة بها لمخاطبة الجهات المختصة لبدء تنفيذ القرار واستحداث الإدارة بمحافظة القليوبية.



وأوضح محافظ القليوبية في ضوء القرار أن الإدارة الاستراتيجية تتكون من أربع تقسيمات فرعية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.



كما وضع القرار شرطا في من يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية، وهو اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية بنجاح التي تحددها كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

