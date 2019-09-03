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محكمة تونسية ترفض الإفراج عن مرشح رئاسي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:48 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التونسية
رويترز
قال محام لرويترز إن محكمة تونسية رفضت اليوم الثلاثاء، طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي.

وقال المحامي كمال بن مسعود وهو رئيس هيئة الدفاع عن القروي: "دون الخوض في تفاصيل "رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي".

يأتي ذلك مع استعداد الشارع التونسي للتصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، عقب رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي.

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