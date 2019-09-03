الاستعداد لافتتاح مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال بالفيوم

عقد الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم اجتماعًا يرافقه أمير مصطفى حسن المتبرع بأرض ومبنى المستشفى وعدد من التجهيزات الطبية للاطمئنان على سير العمل والوضع الحالي بمستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال.



جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب وأ.د عاصم العيسوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور إسلام هلالي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين جامعة الفيوم ومجموعة جامعة الفيوم الهندسية المسئولة عن التجهيز الفني للمستشفى.



وصرح الدكتور محمد عيسى بأنه يتم تجهيز مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية استعدادًا للافتتاح الفعلي للمستشفى في 1/11/2019 ، حيث يعتبر في الوقت الحالي تحت التجهيز بتشغيل تجريبي حيث تعمل بشكل فعلي حاليًا العيادات الخارجية والمعمل ووحدة العلاج الطبيعي.



وأعلن أنه سيتم لأول مرة تشغيل وحدة (العلاج بالمياه) بمحافظة الفيوم وجار تجهيز غرف للعناية المركزة للأطفال على أعلى مستوى من التجهيز الفني والتقني. مضيفًا أنه تم الاتفاق على المشاركة في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي بطاقة استيعابية للكشف عن 100 سيدة تقريبًا يوميًا ومن المنتظر تجهيز مركز متطور للكشف عن أورام الثدي لسيدات المحافظة بالمجان.



وخلال الاجتماع قام الدكتور محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم باستعراض عدد من المحاور شملت العيادات المتخصصة بالمستشفى والتي تضم الجلدية والنفسية واختبارات الذكاء ورسم المخ ووحدات سحب التحاليل والعلاج الطبيعي المتكامل للأطفال والكبار.



كما قام باستعراض خطة التشغيل المستقبلية بالمستشفى وذلك بتجهيز وحدة كلى متطورة للأطفال للرفع عن كاهلهم مشقة الانتقال للعلاج خارج محافظة الفيوم بالإضافة إلى إنشاء وحدة تلقيح مجهري لقسم النساء بمستشفى مصطفى حسن الجامعي للأطفال، أما فيما يتعلق بالمعوقات التي تمت معالجتها فتعلقت بالانتهاء من محول الكهرباء واستكمال شبكة الغازات وموافقات الدفاع والحماية المدنية.



وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء عيادات جراحية متخصصة في العظام والجراحة العامة والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة.