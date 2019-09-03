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17 مليون مريض يموتون سنويا بسبب أمراض القلب.. وهذه بعض طرق الوقاية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:40 م
١٧ مليون مصاب سنويا
١٧ مليون مصاب سنويا بأمراض القلب
آية التيجي
أكدت الدكتور جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة قناة السويس، أن مصر تحتل المركز 23 على مستوى العالم في معدل الإصابة بأمراض القلب، وهذه نسبة كبيرة.

وأضافت نصر أنه تشير الإحصائيات العالمية، إلى أن أكثر من 17 مليون مريض يموتون سنويا بسبب أمراض القلب، وهذا يستوجب إدخال أدوية تعمل بطرق معززة للأدوية القديمة وبجانب القسطرة التداخلية.

وأشارت نصر خلال إلقائها كلمة في مؤتمر الجمعية المصرية للقلب، أن هناك علاجات جديدة أثبت فاعلية كبيرة في الحد من الآلام الذبحات الصدرية وتقليل حدوثها.

وأوضحت أن العلاجات الجديدة تتميز بأنها تعمل على تقليل الأزمات القلبية إلى أكثر من 50 %، كما أنه يحسن من وظائف القلب، ويضمن حماية ممتدة المفعول، ليقلل من معدلات الوفيات بسبب الأزمات القلبية.

وتابعت نصر أن العلاجات الجديدة تعمل علي حماية عضلة القلب، مما يعطى أملا جديدا لمرضى القلب ويقلل من حدوث الذبحة الصدرية.

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