السكة الحديد: تأخير أول قطار محسن على خط بنها منوف بسبب فتح بلف الخطر

أهابت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم السادة المواطنين بعدم العبث في بلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوي سلامة مسير القطارات مشيرة الى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور علاوة علي الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا العمل.



ويأتي هذا بالتزامن مع تعرض الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق ٣ أغسطس ٢٠١٩ وقبل قيام قطار ٦٠٣ بنها منوف بفترة وجيزة قيام أحد العابثين من الركاب بفتح بلف الخطر بإحدي عربات القطار مما أدي إلي تأخر قيام القطار لمدة ٥٥ دقيقة بعد قيام الهيئة بإستبدال العرية بأخري سليمة.



وجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعلنت اليوم ٣ أغسطس ٢٠١٩ عن تشغيل اول قطارات مُحسنة علي خط بنها منوف ناتج العربات المطورة بشركة سيماف تنفيذآ لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين علي الخط ضمن استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وتؤكد الهيئة بأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعبث بمكونات القطارات والتي تكفل عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى لضمان مسير آمن للقطارات وجودة أعلي للخدمة.