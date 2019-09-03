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داعية إسلامي: إن لم تعرف ظروف الناس فأحسن الظن بهم.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:07 م
داعية إسلامي: ظروف
داعية إسلامي: ظروف الناس مدفونة إن لم تعرفها فأحسن الظن بهم
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن ظروف الناس مدفونة في أعماقهم، فإن لم يعرفها الإنسان فعليه أن يكرمهم بحسن الظن.

وأضاف، عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الناس أصبحوا يكثرون من مراقبة بعضهم البعض فى كافة شئون الحياة، مشددا على ضرورة أن تصوم ألسنة الناس عن أعراض بعضها.

وتابع : "لو عاوز السعادة استقم فى حياتك عن طريق ضبط لسانك، لأن اللسان هو المصيبة السوداء إما ان يغرق الناس أو ينجيهم".

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