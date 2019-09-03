مليون و300 ألف جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى في 24 ساعة

شهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، الجزء الثاني من "الكنز- الحب والمصير"، "انت حبيبي وبس"، "الممر" و"كازابلانكا".



وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن الأفلام السبعة حققت إيرادات أمس وصلت الى مليون و368 الفا و937 جنيها.



واحتل أمس المركز الأول فيلم "ولاد رزق 2" بينما جاء فى المركز الثانى فيلم "الفيل الازرق 2" واحتل فيلم "خيال مآتة" المركز الثالث وجاء فى المركز الرابع "الكنز".

