مقر جديد لـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في العالم الافتراضى

أعلن الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن تدشين مقرًا جديدا للجامعة فى العالم الافتراضى عبر منصة الحياة الثانية وهو المشروع الذي يقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، ويأتى أيضًا فى إطار توجه الجامعة نحو تفعيل الدور التربوي للبيئات الافتراضية المرتبطة بالتعلم الإلكتروني.



وأشار "العزازى"، 5ى بيان اليوم، الى أن هذا المقر الجديد للجامعة فى العالم الافتراضى يمثل منصة تعليمية خارج حدود المكان و الزمان وتفتح آفاقا واسعة للإبداع والتعلم والتفاعل مع الآخرين بعيدا عن التشتت المرتبط بالمنصات الاجتماعية غير المتخصصة مثل الفيس بوك وغيرها خاصة أنه فى هذا الصدد قامت الجامعة بتطوير موقع افتراضي ثلاثي الأبعاد على منصة الحياة الثانية حيث يمكن الموقع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من عقد لقاءات بالصوت والصورة من خلال (الأفيتار) الخاص بكل منهم وهو شخصية كرتونية تمثل الشخص وتتحرك وتتحدث مع الآخرين.



وبذلك يعتبر الموقع الإفتراضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هو أول موقع لجامعة افتراضية في مصر. حيث يتميز بإمكانية التفاعل مع المحتوى الإلكتروني التعليمي بكل الوسائط وتشغيل برامج المحاكاة للأفكار التي يصعب عمل تجارب عملية لتوضيحها.



وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد طلبه، نائب رئيس الجامعة، أن التعلم في موقع الجامعة الإفتراضي يتميز بأنه بيئة تعلم تفاعلي مرنة ومحفزة تمكن الطلاب من التفاعل مع بعضهم وأساتذتهم بدون معوقات الى جانب إمكانية القيام بمحاكاة الأفكار التي يصعب بناء تجارب معملية لها مع القيام بإجراء تجارب خطيرة في بيئة تعليمية آمنة ويتم ذلك مع عدم الإلتزام بحدود المكان أو الزمان مع افساح المجال امام التعلم التعاوني ومتعة التعلم والإندماج الكلي في العملية التعليمية.



وأضاف "طلبه"، بأن الجامعة بهذا الإنجاز تصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هى أول جامعة مصرية تدشن موقعا في العالم الإفتراضي للمزايا الكثيرة التي يضيفها للعملية التعليمية والتعلم التفاعلي والتعاوني.