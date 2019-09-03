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رياضة

مسئولو المحافظة يطالبون بدعم محبي أسوان استعدادا للممتاز

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:39 م
مسئولي أسوان
مسئولي أسوان
رباب الهوارى
قام النائب أحمد الكاجوجي عضو مجلس الشوري السابق بزيارة لمعسكر فريق أسوان لتحفيز ومؤازرة الفريق، ضمن استعداداته للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة موسم 2019/2020.

وصرح مسئول بنادي أسوان، في تصريحات "لصدى البلد" بأن النائب أحمد الكاجوجي عضو مجلس الشوري السابق، قام بزيارة لمعسكر الفريق لتحفيز ومؤازرة الفريق، للمنافسة في مسابقة الدورى الممتاز.

وأشار الى أنه ليس بجديد علي النائب احمد الكاجوجي دعمه للفريق ولكن ماذا عن باقي نواب محافظة أسوان، وقال إن المحافظة كبيرة وعريقة، وليس من المعقول وجود نائب أو رجل أعمال يدعم فيها الفريق الممثل لمحافظتنا بالدوري الممتاز.

واختتم حديثه "أين نواب محافظة أسوان من دعم ومساعدة الفريق ، ووجه الشكر للنائب الأسواني د/علي عبد العال رئيس مجلس الشعب علي مساعداته السابقة للفريق.

وطلب الوقوف بجانب الفريق في هذه الفتره الصعبة وتقديم الدعم له ، وأشار الى أن الوقت ليس في صالحهم لأن الدوري أوشك علي بدايته .

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