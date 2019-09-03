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رئيس مجلس النواب و8 وزراء يشاركون في عزاء والد وزير التجارة والصناعة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:48 م
عزاء والد وزير التجارة
عزاء والد وزير التجارة والصناعة
محمد بدران
بدأ منذ قليل عزاء، المستشار عادل بيومي على نصار، والد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكان أول الحضور، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور على مصيلحى، وزير التموين،  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سامح شكري وزير الخارجية".

يذكر أن المستشار عادل بيومي على نصار، والد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قد وافته المنية الجمعة الماضية وتم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة.

وأدى المهندس عمرو نصار، الخميس 14 يونيو 2018، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوزير للتجارة والصناعة.
رئيس مجلس النواب و8 وزراء يشاركون في عزاء والد وزير التجارة والصناعة

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