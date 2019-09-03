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ظريف: الاتفاق النووي لم يمت..و إيران تمتلك خيارات بديلة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:50 م
جواد ظريف
جواد ظريف
حسام رضوان
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران تجري مشاورات مع فرنسا بشأن تنفيد الأوروبيين لتعهداتهم وليس لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إنه من السابق لأوانه الحديث عن موت الاتفاق النووي، لكن إيران ستبني مستقبلها مع الاتفاق النووي أو بدونه، وأنها لديها الكثير من الخيارات.

وأضاف أن الجانب الأوروبي لم يقدم الدعم الكافي للاتفاق، ولم يكن على استعداد للمجازفة والمساهمة في الحفاظ على هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير.

وتابع ظريف أن الرئيس الإيراني سيعلن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي قريبا.

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