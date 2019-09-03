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خناقة بين رجل وزوجته تتحول إلى كارثة..التفاصيل صادمة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:07 م
صدى البلد
كريم جمال
ألقت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، بعدما قتل زوجته بإلقائها فى النهر بمنطقة ثين بماهاراشترا.

وبحسب الهند اليوم، كشفت الشرطة أن الزوج الذى يدعى داشراث واجي تشاجر مع زوجته سوريخا، البالغة من العمر 42 عامًا، بعدما عاتبته على شرب الكحول باستمرار.

ومع تطور الشجار بينهما قبل حلول منتصف الليل، قرر الرجل إلقاء زوجته فى النهر لتلقى مصرعها غرقًا دون أى مسؤولية تلقى عليه.

إلا أنه لحسن الحظ شاهد أحد المارة المشهد وأبلغ الشرطة، والتى سحبت الجثة من المياه واكتشفت هوية القاتل.

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