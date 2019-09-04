نقابة المهندسين تكشف تفاصيل تنفيذ التصالح مع مخالفات البناء.. النقيب: 8 حالات يجوز فيها التصالح.. وبرلماني: القانون أعاد النقابة إلى دورها الاستشاري

وكيل وزارة الإسكان :

تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء

نتصالح مع المباني السليمة إنشائيًا وعدم صدور أحكام قضائية ضدها

نقيب المهندسين: 8 حالات لا يجوز التصالح فيها بقانون مخالفات البناء

فرحات: قانون التصالح مع مخالفات البناء يعالج خلل الثروة العقارية بمصر

برلماني: قانون التصالح أعاد نقابة المهندسين لدورها كاستشاري للدولة





أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها قد دخل حيز التنفيذ الفعلى بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمخالفات البناء ، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون سوف توضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التى سوف يتم التصالح معها وكذلك الحالات التى يحظر فيها التصالح والتى تنص عليها مشروع القانون.





وفي هذا الصدد ، رصدت صدي البلد تقريرا حول تصريحات نقيب المهندسين المهندس هاني ضاحي وعدد من المسئولين خلال إجتماع نقابة المهندسين لمناقشة قانون التصالح مع مخالفات البناء .





في البداية ، رحب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بدور نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، مثمنا جهد وزارة الإسكان لتفاعلها وردها علي كل الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وإجراء العديد من ورش العمل التي شاركت بها النقابة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتولي نقابة المهندسين مسئولية تنفيذ جزء كبير منها.





وأضاف ضاحي، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول قانون تصالح البناء ولائحته التنفيذية،: أن القانون نص علي 8 بنود لا يجوز التصالح فيها، مؤكدا أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق.





وأكد نقيب المهندسين أن الحفاظ علي حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أن في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فإن الأمانة المهنية تحتم علي النقابة وأعضائها أن تراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري إجراءات صورية فقط، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمييزها بوضع باركود علي الشهادات لصعوبة التلاعب بها.





واستطرد: أؤكد أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قوي قومي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارتي الاسكان والتنمية المحلية.





كما قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت أثناء الانفلات الأمني وضعف الجهاز الإداري للدولة.





وتابعت إن الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبء على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.





وأشارت وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الإسكان لإعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 أبريل 2019 وقت صدوره، وأكدت إلى أنه سيكون هناك دور بارز لنقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لاعتماد النقابة وبالتنسيق معها كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة.





وأوضحت أن من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليم انشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، "وتابعت "أخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستند يتضمن تحليل انشائي والمعاينة الظاهرية للمبنى".





وأكدت هاشم أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مبانٍ أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومبانى أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، كما أوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه وفقا لأثر الحريق.





فيما قال الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء، إن قانون التصالح مع مخالفات يهدف إلي علاج الخلل الكبير للثروة العقارية بمصر، ولكن نجاح القانون وتنفيذه يرتكز علي ركيزتين وهما الجهات الادارية التي تستلم الاوراق والركيزة الثانية هي نقابة المهندسين .





وأكد "فرحات " ، أن نجاح نقابة المهندسين سيكون في قدرة اللجان المشكلة علي القيام بالدور المنوط بها بشفافية مطلقة في المهمات وتقرير السلامة الإنشائية والتي تعد اهم عنصر لانها تتعلق بارواح المواطنين.





وأوضح ان موضوع الاختبارات علي الخرسانة ضروريا اذا كان المصمم أكثر من 6 أدوار، وقدم التحية لنقابة المهندسين علي النموذج المختصر الذي قدمته حول هذا القانون.





وتابع قائلا :"مضي شهرين من تاريخ اللائحة التنفيذية وبدأت تتوالى الطلبات "، مطالبا بسرعة نشر النموذج حتي نستطيع أن نعمل بناء علي ضوابط معينة.





بينما قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء أعاد الدور الطبيعي لنقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الأول للدولة، وذلك أثناء بداية مناقشة القانون في مجلس النواب.





وتابع منصور " كان دور نقابة المهندسين فيه لا شيء، لكن الآن أصبح لها دور كبير فى القانون بعد إقراره" بحسب تعبيره.



