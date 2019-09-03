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ثقافة

الهناجر يحتفل بحصد 9 جوائز بالمهرجان القومى للمسرح المصرى

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:53 م
صدى البلد
طارق موسى
احتفل مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الاثنين، بحصد أبنائه ٩ جوائز من المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ١٢، بحضور الفنان محمد دسوقى مدير المركز، والناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافى، وكوكبة من الفائزين من الفنانين والعاملين بالمركز .

وكان المخرج خالد جلال قد قدم التهنئة عقب الفوز، لأسرة عرض "أيام صفراء" ولكل فريق العمل بالمركز وفى مقدمتهم الفنان محمد دسوقى مدير المركز، كما قدم التهنئة لأسرة القطاع متمنيا للجميع المزيد من النجاح .

وحصد عرض أيام صفراء مجموعة من جوائز المهرجان وهى أحسن عرض، أحسن إخراج - أشرف سند، أحسن ديكور - فادي فوكيه، أحسن ممثل أول - رامي الطومباري، أحسن ممثل دور ثاني عابد عناني (مناصفة)، أحسن ممثلة دور أول - رباب طارق (مناصفة)، أحسن تأليف موسيقي - باهر جمال (مناصفة)، أحسن إضاءة - محمد عبد المحسن (مناصفة)، بالإضافة إلى جائزة أحسن تصميم ملابس - مروة عودة عن عرض تسجيل دخول (مناصفة)، ومنحت منة حمدي شهادة تميز عن مسرحية تسجيل دخول .

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