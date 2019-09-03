ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملفات اقتصادية وخدمية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:04 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي  بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. الحكومة تناقش ملفات الخدمات والمشروعات الجارية في اجتماعها الأسبوعي

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

بعد غد.. رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

غدا .. العلمين الجديدة تستضيف أول اجتماع لحكومة مدبولي

بدء توافد الوزراء على مقر مجلس الوزراء بالعلمين لحضور اجتماع الحكومة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بـ العلمين الجديدة اليوم

ترشيحاتنا

اسعار سيارة نيسان صنى 2020 بعد الزيادة.. مفاجأة غير متوقعة

بأقراط كبيرة .. مى الغيطى بإطلالة بسيطة فى أحدث ظهور لها

شاهد.. أحدث واغرب هدية تلقاها محمد رمضان

ميتشو ينتزع الرحمة من قلبه مع لاعبي الزمالك بسبب بيراميدز

الرحيل هو الحل.. يورجن كلوب سبب أزمة ساديو ماني مع محمد صلاح.. تفاصيل

منافقة والبلوك حجمك.. التفاصيل الكاملة لخناقة أصالة وأحلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما

طريقة عمل الرقاق الطرى .. 7 وصفات لذيذة أبرزها اللحمة المفرومة والبيتزا

بـ قرية محمد صلاح .. شاهد بدء تطوير مركز نجريج