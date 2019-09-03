شركات السياحة تضع مقبرتى TT286 و TT168 بـ الأقصر ضمن برامجها

تلقت غرفة شركات ووكالات السفر و السياحة إخطارا بشأن إفتتاح وزارة الأثار مقبرتى TT286 و TT169 بمنطقة القرنة بمحافظة الأقصر وذلك يوم الأحد 9 سبتمبر الجارى .



من المقرر حضور وزير الآثار وبعض سفراء الدول الأجنبية والشخصيات العامة وفى إطار ذلك أهابت غرفة الشركات السياحية بأعضائها باتخاذ اللازم نحو وضع المقبرتين المشار إليهما ضمن البرامج السياحية لما لهما من قيمة اثرية وتاريخية .



يذكر أن أعلنت وزارة الأثار العديد من الاكتشافات الأثرية على مدار الفترة الماضية .



