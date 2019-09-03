ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركات السياحة تضع مقبرتى TT286 و TT168 بـ الأقصر ضمن برامجها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:03 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد الاسكندرانى
تلقت غرفة شركات ووكالات السفر و السياحة إخطارا بشأن إفتتاح وزارة الأثار مقبرتى TT286 و TT169 بمنطقة القرنة بمحافظة الأقصر وذلك يوم الأحد 9 سبتمبر الجارى .

من المقرر حضور وزير الآثار وبعض سفراء الدول الأجنبية والشخصيات العامة وفى إطار ذلك أهابت غرفة الشركات السياحية بأعضائها باتخاذ اللازم نحو وضع المقبرتين المشار إليهما ضمن البرامج السياحية لما لهما من قيمة اثرية وتاريخية .

يذكر أن أعلنت وزارة الأثار العديد من الاكتشافات الأثرية على مدار الفترة الماضية .

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ايهاب جلال الأنسب.. فرج عامر يوجه صدمة لـ حسام حسن بشأن توليه قيادة المنتخب

فيديو.. لماذا بكى الأمير الراحل سعود الفيصل في موسكو؟

الأغلى بين 3 سيارات فى مصر .. تعرف على مواصفات وإمكانيات سيارة حادث عمرو زكي

شاهد.. تصرف مشين لرجل دين إيراني داخل سوبر ماركت

بالبكينى.. نيكول سابا تشعل إنستجرام.. والجمهور: حورية البحر

الحرية ورفع المعنويات.. ماذا قال الخطيب لـ مدرب الأهلي الجديد في أول لقاء ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما

طريقة عمل الرقاق الطرى .. 7 وصفات لذيذة أبرزها اللحمة المفرومة والبيتزا

بـ قرية محمد صلاح .. شاهد بدء تطوير مركز نجريج