لدينا إجراءات وخطط بديلة.. إيران تمهل أوروبا 48 ساعة بشأن الاتفاق النووى

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا لديها فرصة حتى يوم الخميس لاتخاذ إجراء بشأنه.



وأكد بحسب وكالة "فارس" أنه في حال لم تتخذ أوروبا أجراء حيال تعهداتها بالاتفاق النووي، سيعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الخطوة الثالثة من تخفيض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وفي مقابلة أجراها مع "روسيا اليوم"، قال ظريف إنه من السابق لآوانه القول بإن الاتفاق النووي قد مات، إلا أن إيران لديها الكثير من الإجراءات والخطط البديلة.



وأضاف أن الجانب الاوروبي لم يقدم الدعم الكافي للاتفاق، ولم يكن على استعداد للمجازفة والمساهمة في الحفاظ على هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير.



