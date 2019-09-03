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بطولة الرشوة .. أحمد موسى عن شعار كأس العالم 2022 بقطر: الأفشل في التاريخ.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:22 م
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن شعار كأس العالم 2022 في قطر يكشف عن أن البطولة من بدايتها فاشلة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن «أفشل شعار على مر تاريخ كأس العالم حتى هذه اللحظة هو شعار كأس العالم 2022».

وتابع أحمد موسى : «قطر حصلت على تنظيم كأس العالم 2022 بالرشاوي، ولا ننتظر خيرا من إقامة كأس هناك».

وأكد أحمد موسى : «أفشل شعار على مر التاريخ هيكون في قطر، ومش كده وبس سيكون أسوأ شعار وأسوأ تنظيم مع أسوأ نظام حكومي»، موضحا: «عشرات الملايين من الرشاوي دفعتها قطر علشان يحصلوا على كأس العالم، والأتراك هما اللي هيتولوا التنظيم مش القطريين».

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