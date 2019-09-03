التعليم تكشف مواعيد بدء العام الدراسي 2019- 2020.. فيديو

رد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، على الشائعة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة والتى تقول إن هناك تأجيلا لموعد بدء الدراسة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وأن الدراسة ستبدأ فى موعدها 11 -9 للصفوف الاولي، وباقي الصفوف ستبدأ 21 -9.



وأشار إلى أن اليوم شهد اجتماعا للمجلس التعليمي قبل الجامعي، وأكد ان الدراسة ستبدأ فى موعدها.



وأضاف، أن هناك شائعات كثيرة تنتشر ولكن الحقائق تصدر من الوزارة.

