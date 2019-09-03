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اقتصاد

ضعف المياه بمنطقة 6 أكتوبر لعطل بمحطة الكهرباء

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:41 م
انقطاع مياه
انقطاع مياه
آمنة عبد العظيم
اعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضعف المياه عن عدد من الأحياء السكنية، نظرا لتعطل احدي كابلات الكهرباء المغذية للمدينة.

قال بيان صادر عن الجهاز اليوم، إن العطل الموجود بكابلات التغذية الكهربائية للضغط المنخفض والمغذي لطلبات الرفع بمحطة المياه التابعة، تسبب في توقف الطلمبات عن العمل وضعف المياه بأحياء 1 إلي 6 و منطقة جنوب الأحياء ومنطقة الـ800 فدان.

اضاف البيان انه من المقرر دخول الرافع الخدمة خلال 6 ساعات.

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