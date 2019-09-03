أحمد موسى: مدرسة المشغولات الذهبية تغير نظام التعليم في مصر.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى على الإعلان عن افتتاح أول مدرسة للمشغولات الذهبية في مصر.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «المدرسة تعلم صنعة المجوهرات، أصبح عندنا مدرسة للذهب والمجوهرات».



وأوضح: «اللي هيدخل المدرسة هيشتغل مش هيقعد على القهوة مستني الوظيفة»، لافتا: «هذه المدرسة سوف تغير نظام التعليم في مصر».



وأشار: «إحنا داخلين على نظام تعليم مختلف، وسوف توفر فرص عمل كثيرة للشباب بمرتب جيد».

