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صلاح حليمة: العلاقات المصرية الغينية وطيدة وتمتد لأكثر من 60 عاما

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:39 م
السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة
توك شو
قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، إن العلاقات المصرية الغينية وطيدة وتمتد لأكثر من 60 عامًا منذ استقال غينيا عن فرنسا، كما أن العلاقات بين البلدين شهدت تناميًا كبيرًا أثناء حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبالتالي فهذه العلاقات ممتدة منذ فترة طويلة وحتى الآن.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن العلاقات بين مصر وغينيا تشهد زخمًا جديدًا في كافة المجالات في الوقت الحالي، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة غينيا قبل ذلك، وهناك زيارات متبادلة بين البلدين على كافة المستويات.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، أن العلاقات بين البلدين متنوعة وهناك تعاون في مجالات عديدة، وتمت في الفترة الحالية اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين للحديث عن التعاون في عدة مجالات تشمل الأثار والبيئة ودعم القدرات والتعليم والسياحة والنواحي العسكرية والنواحي الأمنية.

وأوضح أن هناك حديث عن إنشاء مركز طبي مصري في غينيا وكذلك مركز ثقافي مصري هناك أيضًا، فضلًا عن تطوير الجانب الأمني بين البلدين من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر هناك ، وتنشيط المجال التجاري بين البلدين في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

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