مهرجان الجونة يستضيف وفد البحر الأحمر السينمائى الدولى

يتقدم أنطوان خليفة مدير البرنامج العربى بمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى وفدا كبيرا للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى، والذى ينطلق خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر الجارى.



مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى العمل بشكل قوى قبيل انطلاقه فى شهر مارس من العام المقبل، وهو أول مهرجان سينمائي دولي في المملكة العربية السعودية، التى تشهد ما يمكن اعتباره ثورة ثقافية وفنية حقيقية.



المهرجان السعودى أعلن عن تولى السيدة جولي بيرجيرون Julie Bergeron المخضرمة في الصناعة الفرنسية كرئيس لسوقه الناشئ، بعد عملها فى مهرجان كان السينمائى ومهرجان دبى قبل توقفه.



وسيعقد في الفترة من 12 إلى 21 مارس 2020 في جدة، يوفر منح لدعم الأفلام بحوالى 3 ملايين دولار، فضلا عن جوائز نقدية يبلغ مجموعها 350،000 دولار.



ويضم المهرجان السعودى فريقا من ذوي الكفاءات العالية منهم مبرمج الأفلام الوثائقية السابق في مهرجان صندانس السينمائى حسين كوريمبوي، ويشغل منصب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر، شيفاني بانديا مالهوترا وهو المدير التنفيذي السابق في مهرجان دبي، بالإضافة إلى مدير البرنامج العربى لمهرجان دبى سابقا أنطوان خليفة والذى يشغل نفس المنصب فى مهرجان مدينة جدة.



وذكرت مجلة فارايتي أن مدير مهرجان برلين السابق ديتر كوسليك في طريقه للعمل كمستشار، لكن المهرجان رفض تأكيد أن كوسليك لديه أي دور رسمي في الوقت الحالي.



وبدأ فريق مهرجان البحر الأحمر بطموحات كبيرة، ظهوره الأول بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث تم الإعلان عن الأموال والجوائز الغنية ومكان إقامة الفعاليات.



وبالنسبة للأفلام العربية، سيكون هناك صندوق خاص لما بعد الإنتاج، وهو صندوق بيت المونتاج، والذي يدعم ما يصل إلى ستة أفلام عربية بمنح تبلغ قيمتها الإجمالية 100000 دولار، ومبادرة إنتاج أخرى بقيمة 400 ألف دولار، إلى ستة أفلام قصيرة من إنتاج صانعات أفلام سعوديات.



ويتمثل مسعى مهرجان الجونة السينمائي الرئيسي في عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما وأن يكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع ويشكل اكتشاف كل ما هو جديد المنحى الأساسي للمهرجان، حيث يطمح أن يغدو أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الإحترافي منصة الجونة السينمائية.

