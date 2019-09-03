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توك شو

محمد زكي: مصر من الدول السباقة في محاربة الإرهاب

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:41 م
اللواء محمد زكي،
اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية سابقا
توك شو
قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية سابقا، إن مصر تعد إحدى الدول السباقة في التعاون الدولي والإقليمي والأفريقي والعربي من أجل مواجهة الإرهاب والعناصر التكفيرية، حيث يتم تبادل المعلومات بينها وبين الدول الأخرى فيما يخص تحركات الجماعات الإرهابية.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN" أن الإرهاب تعد ظاهرة تعمل الدولة على تجميدها، وكذلك حصرها وحصر انشطتها الإرهابية، كما أنه يجب أن نعلم جميعًا أن تجفيف منابع الإرهاب يأتي من خلال التعاون الدولي لمكافحته سواء بتبادل المعلومات أو تبادل التدريب المشترك بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة، أو تعزيز التجهيزات الخاصة لمواجهة الإرهاب.

وأوضح، أن الإرهاب عملية عنيفة جدًا وينتهج استراتيجية عنف منظمة ، تقوم بمهاجمة مصالح دولة أو أكثر من دولة بهدف تغيير مسار السياسي للدولة أو إجبارها على اتخاذ قرار لا يتم مع سياستها المعلنة.

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