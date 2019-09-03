الولايات المتحدة توقع عقوبات ضد وكالات الفضاء الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات تستهدف وكالات الفضاء الإيرانية.



وقالت الوزارة عبر موقعها إن العقوبات تستهدف وكالة الفضاء الإيرانية ومرز إيران لأبحاث الفضاء ومعهد أبحاث الفضاء.



ويأتي ذلك في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لإجراء مفاوضات إيرانية أمريكية، والتي تشترط طهران رفع العقوبات الأمريكية عليها قبل الجلوس إلى الطاولة.



فيما وتعتزم إيران الإعلان قريبا عن الخطوة الثالثة من تخفيف التزاماتها بالاتفاق النووي، للضغط على الثلاثي الأوروبي الموقع على الاتفاقية، وإنشاء آلية للتهرب من العقوبات.

