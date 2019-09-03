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مسئولة بفرنسا تكشف سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:20 م
زيادة تحويلات المصريين
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
سعيد العربي
اعتبرت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، زيادة تحويلات المصريين بالخارج بانها خطوه جيدة ومدلولا شاملا علي زيادة الحث الوطني للمصريين بالخارج عند الأزمات الحقيقية تظهر معادنهم وحبهم الحقيقي لهم.

وقالت جادو في تصريح لـ"صدى البلد" أن المصريون بالخارج عانو لفترات كبري بالتهميش في ظل الانظمه السابقه لكن في عهد الرئيس السيسي وعندما نال مصريو الخارج العديد من الاستحقاقات والاهتمام من قبل الرئيس وأصبح لهم وزارة خاصه بهم تهتم بشؤنهم زادت الثقه فيما بينهم وبين الوطن الام.

وأضافت أن التحويلات أصبحت أكثر فأكثر لاستشعارهم بان اقتصاد بلدهم اولي بالتنميه والوقوف بجانب مصر للعبور لخارطة المستقبل، مؤكدة انه في ظل المشروعات الاستثمارية التي تقيمها الدوله وتعطي اهتماما للمصريين بالخارج وتخصيص حصص لهم من تلك المشروعات كان سببا في زيادة التحويلات وأيضا في استثماراتهم داخل مصر .

وتابعت اعتقد بأن مع كافة التسهيلات الهامه التي تصدرها الحكومه المصريه سيكون في المستقبل تدفقا كبيرا للتحويلات وأيضا زيادة الاستثمارات لان المصري بالخارج يريد دوما اي شيء يربطه بوطنه الام وهذا يترتب عليه زيادة الثقه الحقيقية بين الدوله والمواطن بالخارج

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