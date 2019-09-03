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رياضة

الانضباط والجاهزية.. تفاصيل تعرف جلسة مدرب الإسماعيلي يسيتش مع اللاعبين في مران اليوم

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:41 م
الصربي ميودراج يسيتش
الصربي ميودراج يسيتش
حبيبة معتز
عقد مساء اليوم الثلاثاء المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي، جلسة ودية مع اللاعبين في مران اليوم للتعرف عليهم وتوجيه لهم بعض النقاط والتعليمات التي سوف يتم العمل عليها الفترة القادمة.

وتعاقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مع المدرب الصربي ميودراج يسيتش كمدير فني للفريق خلفا للكابتن محمود جابر، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مباريات الموسم المقبل.

وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.

وأكد ميودراج أن فلسفته في التدريب تعتمد بشكل أساسى على فرض الإنضباط ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

وختم المدرب المخضرم حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة اهلى بنى غازى انطلاقة مميزة بتحقيق انتصار يكون حافز للفريق فى بداية الموسم.

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يستعد بقوة لمباراة أهلي بنغازي الليبي، الذي ستقام يوم 13 سبتمبر القادم، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية.

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