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حوادث

بسبب قالبين طوب.. مصرع شخص في الدقهلية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
همت الحسينى
لقى شخص مصرعه إثر إصابته بارتجاج بالمخ بأحد مراكز الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول السعيد محمد الهادى مصابا بكسر فى الجمجمة وحالته خطيرة وتم محاولات إسعافه دون جدوى حيث لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وبسؤال شقيقه أكد أن شقيقه كان يقوم ببناء حظيرة للماشية فسقط على رأسه2 قالب طوب مما أدى لكسر بالجمجمة ونزيف فى المخ أودى بحياته وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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