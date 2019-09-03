لراغبي التقديم.. طريقة تسجيل الاختبارات الشخصية لكلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان

مع اقتراب دخول الطلاب للجامعات وظهور نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لعام 2019 لطلاب الثانوية العامة وبدء تقديم أوراق الطلاب الجدد للجامعات المصرية، انتشرت العديد من التساؤلات من الطلاب حول كيفية التسجيل بالاختبارات الشخصية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.



وننشر لكم خطوات التسجيل بالاختبارات:



١- الدخول على موقع الكلية والضغط على التسجيل بالاختبار الشخصى اضغط هنا





٢- يختار الطالب التسجيل كطالب مستجد لأول مرة



٣- يملأ الطالب استمارة البيانات الخاصة به ويراعى كتابة كافة البيانات صحيحة

١- الاسم

٢- النوع

٣- الرقم القومى

٤- رقم جلوس الثانوية العامة

٥- المدرسة

٦- المجموع

٧-البريد الإلكتروني ورقم الهاتف





٤- يملأ الطالب الجزء الخاص ببيانات الأقارب





٥-يملأ البيانات الخاصة بالأسرة





بعد ذلك يقوم الطالب بطباعة استمارة تسجيل البيانات وهى عبارة عن أربع ورقات، ويرفقها بملف التقديم الخاص به





ويتوجه الطالب بعد ذلك لأداء الاختبار الشخصى فى الموعد المحدد له على الاستمارة