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بعد تحويل مقررات جامعة القاهرة إلى إلكترونية.. خطوات عمل حساب على موقع كليتك

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:00 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تحويل 160 مقررا إلي إلكتروني حتي الآن معربا عن عزمه تحويل كل المقررات إلي إلكترونية.

أوضح الدكتور الخشت أن المقررات الإلكترونية ستكون من خلال موقع الكلية وليست بصيغة ال pdf.

يقدم موقع "صدى البلد" خطوات عمل حساب علي موقع الكلية لكل طالب وهي:

*إرسال رسالة من بريدك الإلكترونى الشخصى مرفق بها الآتى:

- صورة من البطاقة الشخصية (الوجهين) أو جواز السفر.

- صورة من كارنيه الكلية أو شهادة التخرج أو إفادة بالقيد مختومة من الكلية

- رقم الهاتف المحمول

وإرسالهم إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أعلن تدريس مقرر التفكير النقدي على كل طلاب الفرقة الأولى، في إطار مشروع تطوير العقل المصري، بهدف تزويد الطلاب بمهارات التفكير وتطبيقها في جميع المواقف والمجالات والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، ليكونوا قادرين على تعريف البناء المنطقي للحجج والآراء المطروحة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إعداد المقرر كمتطلب جامعي وتحويلة الي كتاب الكتروني، كما تم عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لكيفية تدريسه، وقد نجح المقرر نجاحا كبيرا في أول تجربة له.

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