أسئلة برلمانية لوزارة السياحة بشأن استعدادها لاستقبال الموسم الشتوى ووقف إنشاء شركات سياحية جديدة.. ويؤكدون: ضرورة عرض أى قرارات عليكم لدارستها

أحمد إدريس: طلب إحاطة حول خطة الحكومة لإنجاح الموسم السياحي الشتوي

سؤال برلماني حول قرار وقف إنشاء الشركات السياحية

حسين خاطر: يجب عرضت قرارات وزارة السياحة على لجنة السياحة بالبرلمان

برلمانى: العديد من الأسواق السياحية تزور مصر خلال الموسم الشتوى

يعتبر قطاع السياحة في غاية الأهمية بالنسبة لأي دولة، لما له من تأثير قوى فى بناء الاقتصاد والنهوض به، لذا تعد السياحة في مصر من المصادر الأساسية للدخل القومي، وذلك لدورها في كسب العملات الأجنبيّة الصعبة، وإتاحة عدد كبير من فرص العمل للأفراد، وفى هذا الإطار توجه عدد من أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان بعدد من الأسئلة المهمة حول قرار وقف إنشاء شركات السياحة واستعداد الحكومة للموسم السياحى الشتوى.فى البداية توجه أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة السياحة، حول خطة الحكومة لإنجاح الموسم السياحي الشتوي المقرر بدؤه خلال أسابيع قليلة.وقال النائب، إن وزارة السياحة على موعد مع اختبار حقيقي، لا بديل فيه سوى تحقيق النجاح، وهو الموسم السياحي الشتوى، لذلك لا بد من خطة حكومية لاختيار أفضل الطرق في الترويج للسياحة بصورة تُليق بمكانة مصر، إذ يسجل القطاع السياحي خلال الموسم الشتوي أكبر معدلات دخل لمصر لا سيما بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.وطالب وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بوضع خطة تسويقية لتنشيط السياحة خلال الموسم الشتوي من خلال اتباع أساليب حديثة للتخاطب مع السائحين من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة.وأكد النائب الوفدي، أهمية الاستعداد للموسم السياحي، من خلال وضع خطة واضحة المعالم ورفع البنية الأساسية للسياحة من أهمها تطوير المناطق التي تجذب السياح في الأقصر وأسوان، وتهيئة الفنادق والعاملين.كما أكد النائب الوفدي، أن أهم ما يحتاجه القطاع السياحي هو التسويق الحقيقى للسياحة وبصورة قوية تليق بمصر أمام العالم كله وعمل دعاية للتعريف بالأماكن السياحية بمصر بالخارج لجذب السياح.وفى سياق متصل قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن السياحة بمصر من أهم مصادر الدخل للدولة وتنشيطها واستغلال المواسم ضرورة لا بد أن تنفذ باحترافية تليق بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية كبيرة.وأوضح حسين خاطر خلال تصريحات لـ صدى البلد أن الموسم الشتوى أهم موسم سياحى بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة القادمة من الخارج، حيث تتوافد على مصر العديد من أهم الأسواق الخارجية للتمتع بمميزات الدولة السياحية.وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، ضرورة أن تستعد الحكومة وكافة الجهات المعنية لهذا للموسم السياحى جدا عبر تنفيذ العديد من الآليات الترويجية والبرامج لتنفيذها خلال الموسم بكل الأماكن السياحية بمصر.وفى إطار الاهتمام بشركات السياحة ودورها التنموى تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة السياحة بشأن إصدارها القرار رقم 442 لسنة 2019 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، وتساءلت: لماذا هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا؟، وما الهدف منه؟، وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار؟.وأضافت "رزق الله"، مصر فى أحوج الحال الى تنمية السياحة، حيث يُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الدولة ذو تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي فهو يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية.وأردفت: كما أننا بالكاد حصلنا على اشادات دولية بشأن تعافى السياحة المصرية، وايضا بدء تشغيل شركات السياحة التى كانت فى حالة من الكساد لسنوات طوال.واشارت عضو البرلمان، إلى أن تأسيس شركات السياحة يساعد على وجود تنافس وتقديم افضل الخدمات، وايضا تفعيل التشبيك الدولى بين الشركات المصرية والشركات العاليمة بما يؤتي بثمار سياحية عظيمة.ومن جانبه اتفقد النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب منتقدا قرار وزارة السياحة بشأن وقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، مؤكدا ان مثل هذه القرارت يجب ان تعرض على اللجنة بالبرلمان لمناقشتها.وأوضح حسين خاطر خلال تصريحات لـ:"صد البلد"، ان العديد من شركات السياحة حاليا لا تليق بالعمل فى القطاع السياحى ويجب وقفها، مطالبا بمنح الفرصة للشركات الجادة للعمل فى القطاع السياحى للمساهمة فى تنشيط السياحة بمصر.