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أحمد موسى: إعصار فلوريدا الحالي ثاني أقوى إعصار تشهده أمريكا .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:23 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ولاية فلوريدا الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ بسبب وصول الإعصار، مشيرا إلى أنه دمر الكثير من جزر الباهاما.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ولاية فلوريدا ناشدت المواطنين ترك منازلهم، مشيرا إلى أن الإعصار الحالي هو ثاني أقوى إعصار تشهده الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن فلوريدا أعلنت استعداد 12 ألف جندي، للإعصار، مشيرا إلى أن الإعصار تسبب في أزمات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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