العلمين الجديدة: انشاء 3 جامعات .. وتوفير 25 ألف غرفة فندقية.. فيديو

قال أسامة عبد الغنى رئيس مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين بها صناعة ونعمل في 5 قطاعات بالتوازي وهم السياحة والإسكان والتعليم والصحة والصناعة.



وأضاف أسامة عبد الغني في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا تنشأ 3 جامعات في نفس الوقت وهم الجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبعد الكليات جاهزة للعمل في سبتمبر 2019، وجامعة السياحة والضيافة.



وتابع أسامة عبد الغني:" نسعى إلى امتلاك ما يقرب من 25 ألف غرفة فندقية في مدينة العلمين الجديدة، والمنطقة السياحية متواجدة داخل المنطقة التاريخية".



وأكمل اسامة عبد الغني:" هناك تضافر جهود بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ اعمال تشييد مدينة العلمين الجديدة".

