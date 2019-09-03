العلمين الجديدة: انشاء 3 جامعات .. وتوفير 25 ألف غرفة فندقية.. فيديو

قال أسامة عبد الغنى رئيس مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين بها صناعة ونعمل في 5 قطاعات بالتوازي وهم السياحة والإسكان والتعليم والصحة والصناعة.
وأضاف أسامة عبد الغني في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا تنشأ 3 جامعات في نفس الوقت وهم الجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبعد الكليات جاهزة للعمل في سبتمبر 2019، وجامعة السياحة والضيافة.
وتابع أسامة عبد الغني:" نسعى إلى امتلاك ما يقرب من 25 ألف غرفة فندقية في مدينة العلمين الجديدة، والمنطقة السياحية متواجدة داخل المنطقة التاريخية".
وأكمل اسامة عبد الغني:" هناك تضافر جهود بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ اعمال تشييد مدينة العلمين الجديدة".
وأضاف أسامة عبد الغني في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا تنشأ 3 جامعات في نفس الوقت وهم الجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبعد الكليات جاهزة للعمل في سبتمبر 2019، وجامعة السياحة والضيافة.
وتابع أسامة عبد الغني:" نسعى إلى امتلاك ما يقرب من 25 ألف غرفة فندقية في مدينة العلمين الجديدة، والمنطقة السياحية متواجدة داخل المنطقة التاريخية".
وأكمل اسامة عبد الغني:" هناك تضافر جهود بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ اعمال تشييد مدينة العلمين الجديدة".