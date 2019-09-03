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العلمين الجديدة: انشاء 3 جامعات .. وتوفير 25 ألف غرفة فندقية.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:21 م
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
هاني حسين
قال أسامة عبد الغنى رئيس مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين بها صناعة ونعمل في 5 قطاعات بالتوازي وهم السياحة والإسكان والتعليم والصحة والصناعة.

وأضاف أسامة عبد الغني في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا تنشأ 3 جامعات في نفس الوقت وهم الجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبعد الكليات جاهزة للعمل في سبتمبر 2019، وجامعة السياحة والضيافة.

وتابع أسامة عبد الغني:" نسعى إلى امتلاك ما يقرب من 25 ألف غرفة فندقية في مدينة العلمين الجديدة، والمنطقة السياحية متواجدة داخل المنطقة التاريخية".

وأكمل اسامة عبد الغني:" هناك تضافر جهود بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ اعمال تشييد مدينة العلمين الجديدة".

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