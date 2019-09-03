بعد زواجها بأسبوعين.. اختفاء عروس وطالبة فى ظروف غامضة بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لسرعة كشف غموض حادث اختفاء عروس متزوجة حديثا وطالبة بقرية بهادة بالقناطر الخيرية.



وسيطرت حالة من الاستياء بين أهالى القرية مطالبين بسرعة كشف غموض الحادث.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وجود حالة غضب واحتقان بين العديد من أهالى قرية بهادة بمدينة القناطر الخيرية، بسبب اختفاء ربة منزل تدعى "ولاء. س. ر" متزوجة منذ 15 يوما واختفاء طالبة أخرى تدعى "زينب. ف. ب".



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم إسداء النصح للأهالى بضرورة ضبط النفس وأنه جارى البحث والعثور على المختفيين وتسليمهم لأسرهم في أقرب وقت فيما تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق‎.



