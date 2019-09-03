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أخبار العالم

بسبب صراع الزوجات .. مصارع برازيلي لـ ماكرون: سأخنقك مثل الفرخة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:20 م
ايمانويل ماكرون
ايمانويل ماكرون
عرفة البنداري
هدد المصارع الأسبق وسفير السياحة البرازيلي، رينزو جراسي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخنقه مثل الفرخة.

جاء ذلك على خلفية التراشق بين ماكرون والرئيس البرازيلي، جاييرو بولسونارو، بسبب إهانة الأخير لزوجة ماكرون.

وقال المصارع البرازيلي في فيديو نشره عبر "تويتر": "إن النار المشتعلة هي فقط تلك التي تدور داخل القلوب البرازيلية وقلب رئيسنا، أيها المهرج، تعال إلى هنا، سوف أمسكك من عنقك، كالدجاج... ولن تخدعني".

وأضاف جراسي: "إن بعض الناس سيخافون لأنني لقبته بالدجاجة، ذلك لأنني كنت أشكك في رجولته، لقد رأيت كثيرا من الرجال الشواذ الذين هم أكثر رجولة من هذا المعتوه". بحسب ما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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