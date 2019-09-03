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رياضة

شباب الأهلي يفوز على الجونة بثلاثية وديًا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ على فريق الجونة، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة الجمهورية.

جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق أحمد الشامي الذي سجل هدفين، وفهد جمعة، ليواصل فريق الشباب نتائجه الجيدة في المباريات الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان شباب الأهلي قد فاز وديا على فرق الإنتاج الحربي ٣ – ١، واتحاد الشرطة بنفس النتيجة، وسيراميكا ٢ – ١، وعرب غنيم ٦ – ٢، والعبور ٦ – ١.

ويستهل فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة الجمهورية يوم الأحد ١٥ سبتمبر المقبل بمواجهة ضيفه سموحة، قبل أن يلتقي مع الزمالك في لقاء القمة بالجولة الثانية.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.

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