الدفاعات الجوية السورية تعترض طائرات مسيرة فوق قاعدة حميميم الروسية

ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن انفجارات سمعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة اللاذقية الساحلية نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية.



وذكرت وسائل الإعلام أن متشددين أطلقوا الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة من منطقة لخفض التصعيد.



يأتي ذلك ضمن الضربات الجوية التي تتعرض لها الأراضي السورية منذ بداية الصراع في عام 2011، ومحاولات بعض الدول فرض تواجدها بالبلاد بالقوة.