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العلمين الجديدة: الانتهاء من المرحلة الأولى في 30 يونيو 2020.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:33 م
العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
هاني حسين
قال أسامة عبد الغنى رئيس مدينة العلمين الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية مستقلة تدير 34 مدينة والمحفظة الخاصة بها كبيرة تضم كافة التسهيلات.

وأضاف أسامة عبد الغني في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن مدينة العلمين الجديدة بها مكاسب اجتماعية واقتصادية وثقافية، ونحن في مرحلة إعداد الأسس التي نكسب من خلالها.

وتابع أسامة عبد الغني:" هناك تعاقدات مشروعات بمليارات في المدينة وصرفنا حوالي 30 مليار جنيه لإنشاء المدينة ونضخ تلك الأموال في البنية الأساسية".

وأكمل أسامة عبد الغني:" كل مناحي الحياة أصبحت لها وجود على أرض الواقع ويتم إنشاء المدينة على أربع مراحل، ويتم الانتهاء من أول مرحلة في 30 يونيو 2020".

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