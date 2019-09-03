دياب اللوح يستقبل وفد فلسطين المشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية العربية



استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وفد فلسطين المشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية العربية لغرض إعداد الملف الاقتصادي على أجندة الدورة (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر عقده يوم الخميس المقبل.



حضر اللقاء كل من أنور حمام وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين ، ورأفت ريان مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد الوطني ،والمستشاران تامر الطيب وجمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.



وتتضمن اللجنة التي ستستمر أعمالها لمدة يومين، المواضيع المطروحة على جدول أعمالها وهي متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 من الجانب الاقتصادي،



كما سيتم مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة علي مستوى القمة والتي ستعقد في شهر مارس 2020 فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في لبنان بداية 2019، ومتابعة قرارات القمة العربية الافريقية التي عقدت في غينيا الاستوائية 2016 والإعداد للدورة الخامسة



كما ستتابع اللجنة كيفية دعم الاقتصاد الفلسطيني، وسبل تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض في عام 2015 فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، بالإضافة الى محور أعمال الدورة الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019، بالإضافة الى تقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018، ومناقشة تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، ومشروع رصد ومتابعة الامن الغذائي بالمنطقة العربية ودعم وتطوير قطاع الزيتون بالدول العربية .