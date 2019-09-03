فوائد زيت الورد للبشرة.. حلول سحرية للتخلص من حب الشباب.. اعرفيها

يستخدم فى العديد من الأمور التجميلية، له رائحة ذكية تشد انتباهك، ليس ذلك فقط، بل يساهم أيضا فى صفاء بشرتك، ويعالج علامات التقدم فى السن، تلك هى فوائد زيت الورد للبشرة، كما أنه يساهم فى معالجة تهيجات الجلد والحروق، لذلك نرصد لكم بالتفصيل فى هذا التقرير فوائد زيت الورد للبشرة.



فوائد زيت الورد للبشرة



يمكنك سيدتى الاستفادة من زيت الورد للبشرة، حيث إنه يعمل على التخفيف من شدة الالتهابات، ويشد الجلد، وبالتالى يخلص البشرة من التشقق، كما يساهم أيضا فى معالجة الجفاف، وعلامات التقدم في السن، كما يعتبر زيت الورد من أفضل العلاجات المستخدمة لعلاج حب الشباب، وتجديد خلايا الجلد، كما أنه يمنح الجسم الرائحة العطرة، ويوحد لون البشرة.



وصفات



يمكنك التخلص من تجاعيد الوجه من خلال إضافة قطرتين من زيت الزيتون مع زيت الورد، وخلطهما مع بعضهما ثم دهن وجهك بها لمدة 5 دقائق، وبعد مرور الوقت يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، أما إذا كنت تعانين من حب الشباب فيمكنك استخدام زيت جوز الهند مع زيت الورد ودهن البشرة المصابة، قبل النوم مباشرة على أن تُبقى على الزيت طوال الليل ويتم غسل الوجه صباحا.



فوائد زيت الورد للبشرة.. مع زيت جوز الهند



أما إذا كنت من أصحاب البشرة الجافة يمكنك الحصول على بشرة رطبة من خلال ملعقة صغيرة عسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الورد، ويتم تقليب الخليط مع بعضه جيدا إلى أن يتجانس ثم يتم وضع الخليط على الوجه وتركه لمدة 5 دقائق ويتم بعد ذلك فركه.



فوائد زيت الورد للبشرة.. مع الخميرة



كما يتم استخدام وصفة مكونة من ملعقة صغيرة من الخميرة مع ملعقة صغيرة من زيت الورد وملعقة من الشوفان، مع خلط المكون جيدا مع بعضه ليصبح متماسكا ثم يتم وضعه على الوجه لمدة 30 دقيقة ، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، وينصح بتكرار تلك الوصفة على مدار مرتين أو ثلاث فى الأسبوع للحصول على نضارة ووجه مشرق.