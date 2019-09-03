بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

شهدت منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس بنطاق حي المناخ محافظة بورسعيد لليوم الثاني على التوالي إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين لشراء مستلزمات المدارس بأسعار رمزية مدعمة لخدمة محدود الدخل استعدادا للعام الدراسي الجديد.



أكد هانى مزروع أمين قسم المناخ بحزب مستقبل وطن أن المنافذ حققت نجاحا كبيرًا حيث توافد عليها الكثير من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع والمستلزمات المدرسيه نظرًا لانخفاض أسعار السلع بها وجودتها وتوافرها بكميات كبيرة، تنوعً السلع المعروضة التي توفر حاجة المواطن وسهولة الاختيار لتوفير كافة المنتجات التي تناسب الأذواق المختلفة.



لفت عادل اللمعي أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد : أن المعارض كافة تتضمن المستلزمات المدرسية واحتياجات التلاميذ وأسرهم بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع وإتاحتها عن مثيلاتها بالأسواق.



وأشار "اللمعي" إلي متابعة المعارض بصفة يومية من قبل أمناء الأقسام للتأكد من الالتزام بالأسعار التى يتم وضعها وعدم تغييرها.



هذا وقد أبدى المواطنون رضاهم عن المنافذ وأسعار الأدوات المدرسية المتوفرة بها، إضافة إلى وجود عدد كبير من العروض الجيدة التى تخفف عن كاهلهم ،مؤكدين أنهم لا يحتاجون للذهاب إلى أماكن بعيدة لشراء مستلزمات أبنائهم الدراسيةفهي تجتمع في مكان واحد.



يذكر أن قد شهد اليوم الأول لافتتاح معرض مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ومنافذ البيع بالأحياء إقبالا كثيفا من المواطنين نظرا لجودة المعروضات وانخفاض أسعارها.