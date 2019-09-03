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منها تجاوزات تركيا.. أحمد موسى يكشف أبرز ملفات الاتحاد الأوروبي .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:29 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأوروبي دعم حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية، وفقا لحدود متفق عليها، مشيرا إلى أنه لن يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وعرض موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا مصورا لاجتماعات الاتحاد الأوروبي، لبحث قضايا فلسطين وإسرائيل، وانتهاكات تركيا للصحفيين، وأزمات التنقيب للغاز.

وأوضح وزير خارجية فنلندا، في تصريحات عرضها الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد الأوروبي، حذر تركيا أكثر من مرة، بشأن قضية التنقيب عن الغاز، مشيرا إلى أن الاتحاد سيجدد تحذيراته لأنقرة، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم زيادة العقوبات المفروضة عليها.

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