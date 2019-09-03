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رياضة

لن ننساك يا جنرال .. حازم إمام يحيى الذكرى السابعة لـ رحيل محمود الجوهري

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:35 م
محمود الجوهرى
محمود الجوهرى
محمد بدران
أحيا حازم إمام لاعب منتخب مصر والزمالك السابق ذكرى رحيل الكابتن محمود الجوهري الذي وافته المنية يوم 3 سبتمبر 2012.

ونشر حازم إمام صورة للراحل الكابتن محمود الجوهرى، عبر حسابه في "انستجرام": وعلق قائلًا "لن ننساك يا جنرال ".


ويعد الجوهري أول من يتوج ببطولة أمم إفريقيا لاعبًا ومدربًا بعدما فاز ببطولة إفريقيا مع المنتخب الوطني كلاعب عام 1957 و1959، وكان هداف البطولة، ثم التتويج باللقب كمدرب عام 1998.


يذكر أن الكابتن محمود الجوهري تعرض لجلطة دماغية أدت إلى نزيف حاد بالمخ، ونقل للمستشفى الكبير في العاصمة الأردنية عمان، وتوفي به عن عمر ناهز الـ74 عامًا.

لن ننساك يا جنرال .. حازم إمام يحيى الذكرى السابعة لـ رحيل محمود الجوهري

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