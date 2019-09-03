أحمد موسى يكشف تفاصيل قضية الاستيلاء على 6 مليارات جنيه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شركتين حصلتا على أرض قيمتها 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هناك أشياء عجيبة تحدث في البلد.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هيئة الرقابة الإدارية تتبعوا الأمر منذ فترة، مشيرا إلى أنهم كشفوا حصول الشركتين على 1000 فدان في أكتوبر.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الشركتين ساعدهم موظفون، من جهاز 6 أكتوبر، والتنمية العمرانية، قائلا: "في موظف مرتشي يتقبض عليه ويتحاكم، وفي موظفين كتير شرفاء"، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية استردت الأرض، وتم القبض على كل المشاركين في عملية التزوير.

