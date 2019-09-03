العلمين الجديدة: افتتاح عدد كبير من المشروعات داخل المدينة في 30 يونيو 2020

قال محمود زغلول مدير عام المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، إنه تم الانتهاء من طريق جديد بطول 48 كيلو متر 5 حارات في كل اتجاه للوصول إلى مدينة العلمين الجديدة، ونعمل على تنفيذ 4 كباري على الطريق الجديدي لإلغاء التقاطعات السطحية.
وأضاف محمود زغلول في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا لدينا مشروع البحيرات الصناعية المتصلة بالبحر بشكل مباشر وبداخلها مرسى لنشات ويخوت وتصل مساحتها إلى ألف فدان.
وتابع محمود زغلول: سيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات داخل مدينة العلمين في 30 يونيو 2020".
وأكمل محمود زغلول:" المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية 15 برجا سيتم الانتهاء منهم كـ هيكل خرساني وواجهة في 30 يونيو 2020، ولدينا كمبوند 700 فدان عبارة عن فيلات وشاليهات وعمارات".
وأضاف محمود زغلول في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا لدينا مشروع البحيرات الصناعية المتصلة بالبحر بشكل مباشر وبداخلها مرسى لنشات ويخوت وتصل مساحتها إلى ألف فدان.
وتابع محمود زغلول: سيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات داخل مدينة العلمين في 30 يونيو 2020".
وأكمل محمود زغلول:" المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية 15 برجا سيتم الانتهاء منهم كـ هيكل خرساني وواجهة في 30 يونيو 2020، ولدينا كمبوند 700 فدان عبارة عن فيلات وشاليهات وعمارات".