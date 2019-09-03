العلمين الجديدة: افتتاح عدد كبير من المشروعات داخل المدينة في 30 يونيو 2020

قال محمود زغلول مدير عام المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، إنه تم الانتهاء من طريق جديد بطول 48 كيلو متر 5 حارات في كل اتجاه للوصول إلى مدينة العلمين الجديدة، ونعمل على تنفيذ 4 كباري على الطريق الجديدي لإلغاء التقاطعات السطحية.



وأضاف محمود زغلول في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا لدينا مشروع البحيرات الصناعية المتصلة بالبحر بشكل مباشر وبداخلها مرسى لنشات ويخوت وتصل مساحتها إلى ألف فدان.



وتابع محمود زغلول: سيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات داخل مدينة العلمين في 30 يونيو 2020".



وأكمل محمود زغلول:" المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية 15 برجا سيتم الانتهاء منهم كـ هيكل خرساني وواجهة في 30 يونيو 2020، ولدينا كمبوند 700 فدان عبارة عن فيلات وشاليهات وعمارات".

