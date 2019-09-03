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العلمين الجديدة: حجز وحدات الإسكان المتميز في 10 دقائق فقط.. وطرح سكن مصر خلال شهر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:52 م
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
هاني حسين
قال محمود زغلول مدير عام المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، إنه تم طرح وحدات الإسكان المتميز بـ 520 وحدة في المرحلة الأولي و 420 وحدة في المرحلة الثانية وتم حجزهم أونلاين خلال 10 دقائق فقط.

أضاف محمود زغلول في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا لدينا مشروع سكن مصر بـ 4000 وحدة يتم طرح المرحلة الأولى خلال شهر.

وتابع محمود زغلول: تصميم وحدات سكن مصر مختلفة بدور ارضي وسبع طوابق على عكس كافة المشاريع سكن مصر في مختلف المدن الجديدة".

وأكمل محمود زغلول:" كافة تخطيطات مدينة العلمين الجديدة تم بواسطة مكاتب استشارية مصرية ولم يتم الاستعانة بخبرات أجنبية في تنفيذ مخططات مدينة العلمين الجديدة".

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