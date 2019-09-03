العلمين الجديدة: حجز وحدات الإسكان المتميز في 10 دقائق فقط.. وطرح سكن مصر خلال شهر

قال محمود زغلول مدير عام المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، إنه تم طرح وحدات الإسكان المتميز بـ 520 وحدة في المرحلة الأولي و 420 وحدة في المرحلة الثانية وتم حجزهم أونلاين خلال 10 دقائق فقط.
أضاف محمود زغلول في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا لدينا مشروع سكن مصر بـ 4000 وحدة يتم طرح المرحلة الأولى خلال شهر.
وتابع محمود زغلول: تصميم وحدات سكن مصر مختلفة بدور ارضي وسبع طوابق على عكس كافة المشاريع سكن مصر في مختلف المدن الجديدة".
وأكمل محمود زغلول:" كافة تخطيطات مدينة العلمين الجديدة تم بواسطة مكاتب استشارية مصرية ولم يتم الاستعانة بخبرات أجنبية في تنفيذ مخططات مدينة العلمين الجديدة".
أضاف محمود زغلول في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا لدينا مشروع سكن مصر بـ 4000 وحدة يتم طرح المرحلة الأولى خلال شهر.
وتابع محمود زغلول: تصميم وحدات سكن مصر مختلفة بدور ارضي وسبع طوابق على عكس كافة المشاريع سكن مصر في مختلف المدن الجديدة".
وأكمل محمود زغلول:" كافة تخطيطات مدينة العلمين الجديدة تم بواسطة مكاتب استشارية مصرية ولم يتم الاستعانة بخبرات أجنبية في تنفيذ مخططات مدينة العلمين الجديدة".