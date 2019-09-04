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ديني

7ص) الإفتاء تُحدد 6 أمور يجب على فاعلها الاغتسال

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:59 ص
موجبات الغسل غسل
موجبات الغسل غسل الجنابة
القسم الديني 2
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستحمام بتعميم الجسد بالماء وتوصيله إلى كافة أعضاء الجسم بنية الاغتسال يعد غُسلًا يرفع به الرجل أو المرأة الجنابة عنهما ما دام نوى الشخص به الاغتسال سواء لرفع الجنابة أو الحيض أو النفاس أو للعيدين أو للجمعة.

وأوضح «شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة؟ أن للغسل موجبات منها: نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا، التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، الموت، توقف نزول دم الحيض، توقف نزول دم النفاس، فضلًا عن الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل.

وأضاف أمين لجنة الفتوى أن الغسل في الأصل يتم بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، لافتًا إلى أنه على المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه.

وأشار إلى أنه من السنة أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، لافتًا إلى أن الغسل يعد صحيحًا إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه.

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