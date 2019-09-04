تحتوى على مركب سام.. فاكهة شهيرة مضغ بذورها يصيب بالتسمم

رغم فوائد التفاح العديدة لصحتك مثل حمايتك من الكوليسترول ومنع الاصابة بالسرطان لغناه بمركبات الاكسدة إلا أن تناول بذور التفاح والافراط فى تناولها قد يصيبك بالتسمم الغذائى



وفقا لموقع برايت سايد تحتوي بذور التفاح على مركب كيميائي يسمى أميجدالين ، والذي يمكنه إطلاق السيانيد ، وهو سم قوي ، عندما يتلامس مع إنزيمات الهضم.فيما تمر البذور الكاملة عبر الجهاز الهضمي دون أن تمسها نسبيًا ، ولكن إذا مضغت البذور فقد تتعرض للسموم.



ووفقا لتقرير نشره الموقع لن تكون واحدة أو اثنتان ضارتين ، حيث يمكن للجسم التعامل مع جرعات صغيرة من السيانيد لكن إبتلاع الكثير من البذور ، يحتاج الحصول على رعاية طبية على الفور.



فى المقابل ربطت دراسة أخرى بين تناول التفاح وخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لغناه بمركبات الفلافونويد والتى تمنع الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم والكوليسترول السىء فى الجسم وخطر السكتات الدماغية بنسبة 9 ٪ ..