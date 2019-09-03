ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وليد جنبلاط يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:51 م
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وليد جنبلاط وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يلتقي السفير سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الأربعاء، مع وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، ويعقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، لمناقشة عدد من القضايا الهامة الخاصة بالمنطقة.

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بفستان بطيخي.. الجمهور لـ رانيا يوسف: اللوك يجنن

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

محمد الباز عن رد أموال المعاشات: مصر ترد الحقوق لأصحابها

تمارا مش عايزة تتعلم وأنا هلطم.. شاهد.. بنات رضوى الشربيني بالزي المدرسي

حشيش.. النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائى للمضبوطات التى تم ضبطها بحوزة خالد مرعي

التعليم تكشف مواعيد بدء العام الدراسي 2019- 2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما