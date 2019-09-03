وليد جنبلاط يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وليد جنبلاط وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.



ومن المقرر أن يلتقي السفير سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الأربعاء، مع وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، ويعقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، لمناقشة عدد من القضايا الهامة الخاصة بالمنطقة.

